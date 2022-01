Un grup de veïns de Sant Vicenç de Castellet ha iniciat una campanya de recollida de firmes amb l'objectiu de demanar al consistori més seguretat i protecció als carrers. "Hem arribat a una situació crítica de vandalisme, inseguretat ciutadana, ocupacions i furts". Així definia el portaveu de la iniciativa, Daniel Díaz Esculies, com se senten molts veïns de Sant Vicenç pel que fa a la seguretat ciutadana al municipi del sud del Bages durant els darrers anys.

L'escrit de la recollida de firmes que s'ha engegat avui mateix assegura que a Sant Vicenç es viu "un clima d'inseguretat" i que "els veïns i les veïnes tenim por de transitar pels carrers". Per aquest motiu reclamen a l'Ajuntament un canvi en la direcció política de la Policia Local "per dotar-la dels mitjans humans i materials necessaris per tal de poder realitzar amb eficiència la seva tasca de protecció del veïnat". És la segona vegada que s'organitza una recollida de firmes per reclamar més seguretat al municipi. L'any passat se'n va entregar una al consistori amb més de 1.800 signatures.

Els impulsors de la nova recollida expliquen que han mantingut diverses reunions amb el govern de Sant Vicenç, format per ERC, PSC i Sant Vicenç en Comú, però que mai els han donat cap solució. Per altra banda, apunten a l'oposició, Junts, i critiquen la seva immobilització. En aquest sentit diuen que es tracta d'un problema de poble, no de partits i treuen responsabilitat a les forces de seguretat, ja que asseguren que fan el que poden tenint en compte els recursos que tenen.

Entre els problemes d'inseguretat detectats detallen nombrosos furts, especialment a gent gran, vandalisme i també posen el focus en les ocupacions. En aquest sentit asseguren que hi ha diversos pisos ocupats que són conflictius i lamenten que sigui una pràctica estesa al municipi. Algun dels veïns critica que el consistori els hi faciliti la llum i l'aigua ja que assegura que així afavoreix l'ocupació. Ho reflecteixen assegurant que hi ha algun habitatge que han tingut cinc generacions d'okupes. Els veïns també denuncien la sensació d'inseguretat que es genera, de forma accentuada, a les estacions de tren tant de Renfe com de FFCC, on s'han comés nombrosos furts.

Relacionat amb l'ocupació, l'Ajuntament de Sant Vicenç informa que aquest cap de setmana s'han desallotjat dos pisos ocupats del carrer Eduardo Peña, un d'ells conflictiu. En concret, s’ha actuat al bloc del número 27. El consistori assegura que les ocupacions s’han reduït els darrers mesos i especialment les conflictives. Actualment l'Ajuntament té registrats 40 pisos en situació irregular i apunta que la gran majoria són per situacions socioeconòmiques. Fa un any n'hi va a arribar a haver una vuitantena. En aquest sentit l'Ajuntament de Sant Vicenç fa una crida a les administracions "perquè atorguin més recursos i competències als ajuntaments per poder gestionar les ocupacions en un context en què moltes famílies que no tenen un sostre digne busquen un habitatge".