Un manresà ha acceptat una condemna a un any de presó per traficar amb drogues a Manresa. El jove va ser enxampat amb drogues per la Policia Local de Manresa, al carrer Circumval·lació de la ciutat, quan passaven cinc minuts de les dotze de la nit del 31 d’agost del 2019, data que coincidia amb el cap de setmana de Festa Major a la capital del Bages.

Segons consta en la sentència, el condemnat portava un total de vuit pastilles d’èxtasi, amb les inscripcions Rolls/Royce en una cara i 200 mg a l’altra. En total, aquestes pastilles pesaven 3,44 grams i segons el text condemnatori tenien un valor, al mercat il·lícit, de 80 euros. A més a més, en el moment en el qual es va realitzar la detenció, el jove també portava a sobre 50 euros procedents de la venda de drogues. Per aquests fets, el jove, que no tenia antecedents penals i que s’enfrontava a una petició, per part de la fiscalia d’un total de quatre anys de presó, ha pactat una condemna d’un any de reclusió i una multa de 240 euros amb una responsabilitat personal subsidiària de tres mesos en cas d’impagament. Segons la sentència, el jove ha estat condemnat per un delicte de tràfic de substàncies que causen un greu perjudici per a la salut.