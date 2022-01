Una jove de 20 anys i la seva mare aniran a judici després d'haver estat acusades de llençar el seu nadó acabat de néixer, quan encara era viu, dins d'un contenidor de la brossa a Tarragona. El judici s'iniciarà el pròxim 18 de febrer, amb un tribunal popular, a la secció segona de l'Audiència de Tarragona. Els fets es remunten entre març i abril de 2020. Les dues acusades, veïnes del barri de Torreforta, es troben en situació de presó provisional des del 10 d'abril del 2021 i s'enfronten a una pena de presó permanent revisable, amb accessòria d'inhabilitació absoluta. La fiscalia considera que els fets constitueixen un delicte d'assassinat de persona menor de 16 anys, amb l'agreujant de traïdoria, a més de parentiu. El cadàver de la nena encara no ha estat localitzat.

Segons l'escrit de fiscalia al qual ha tingut accés l'ACN, la noia es va voler desfer del bebè acabat de néixer amb l'ajut de la seva mare, en un "pla preconcebut per ambdues acusades", de 20 i 42 anys d'edat respectivament.

La jove es va quedar embarassada a mitjans del 2019. El naixement de la criatura, de pare desconegut, es va produir en una habitació del domicili familiar en una data no determinada, entre el 3 de març i el mes d'abril de 2020.

L'escrit d'acusació recull que la noia, just després de donar a llum a la nena, va tapar la boca i el nas de la petita "amb intenció de causar-li la mort, aconseguint que deixés de plorar, però sense arribar a acabar amb la seva vida".

Després, "va amagar el bebè dins d'un armari de l'habitatge" fins l'endemà.

Abandonada a un contenidor

L'endemà l'àvia del nadó va agafar-lo, quan encara era viu, va sortir al carrer i "amb ànim de causar-li la mort o sabent que amb la seva actuació li causaria, donat l'estat en què es trobava el bebè, després d'hores sense rebre aliment, el va llençar en un contenidor de la brossa", exposa l'escrit. "D'aquesta manera, les dues acusades van aconseguir acabar amb la vida de l'acabada de nàixer", sosté el fiscal.

El Ministeri Públic també remarca que totes dues dones es trobaven en plenes facultats mentals a l'hora de cometre aquests fets i relata els intents per avortar per part de la jove embarassada, que aleshores tenia 18 anys, anava a classes a un centre de formació d'adults i depenia econòmicament dels seus pares. Però no va poder interrompre l'embaràs perquè ja es trobava en un estat molt avançat.

Una gestació en secret

El familiar més directe del nadó és l'avi, al qual les acusades li van ocultar l'embaràs per "temor". "Conscients que la interrupció legal de l'embaràs no semblava factible, van decidir continuar amb la gestió en secret, sense portar cap seguiment mèdic ni comunicar-lo a serveis socials, i que un cop nasqués el bebè, el matarien i es desfarien del cadàver".

L'avi -marit i pare de les acusades- no reclama per aquests fets. D'altra banda, però, el Ministeri Fiscal imposa a les acusades una indemnització de 7.000 euros per als oncles -germans de la mare de la petita i fills de l'àvia-, tots menors d'edat i sota la tutela de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia) de la Generalitat.