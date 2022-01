Un accident entre dos turismes a la C-58 a l'altura de Badia ha provocat dos ferits menys lleus i llargues cues en direcció a Barcelona. El sinistre ha tingut lloc cap a les 8 del matí i ha obligat a tancar tots els carrils menys un en un primer moment. Poc abans de les nou ja s'havien reobert tos els carrils però es mantenien fins a nou kilòmetres de retencions entre Terrassa i Badia del Vallès en sentit Barcelona.

La mateixa via registra dos kilòmetres de cua a Montcada i Reixac, també en sentit Barcelona, per accident i de Ripollet a Barberà en sentit Sabadell. Per descongestionar la via s'ha obert el carril busVAO d'entrada a Barcelona per a tots els vehicles, excepte per als camions de més de 7,5 tones.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activitat quatre unitats i els Mossos n'hi han desplaçat dues per l'accident a Badia.