Un incendi ha afectat uns 6.500 m2 de vegetació a la zona de Vilella, a la Com i la Pedra. Els bombers han rebut l’avís a dos quarts de quatre de la tarda i el foc s’ha donat per estabilitzat al voltant de les 17:00h, moment en el qual s’han retirat els dos mitjans aeris que han participat en les tasques d’extinció. Tot i això, no ha estat fins a les 17:27h quan el foc s’ha donat per controlar. En aquests moments, diverses dotacions terrestres encara estan treballant per extingir-lo completament.

Incendi de vegetació a Coma i la Pedra, a la zona de la Vilella (avís 15.33h). El perímetre ja l'hem pogut encerclar i treballem per acabar d'apagar la superfície afectada amb 2 #maer i 7 dotacions #bomberscat. pic.twitter.com/oHdsD68pmK — Bombers (@bomberscat) 13 de enero de 2022