Una persona ha mort atropellada aquest divendres de matinada a l'A-2 a Abrera (Baix Llobregat), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 4.22 hores per un sinistre mortal al punt quilomètric 585 de la citada via. El sinistre ha obligat a tallar dos carrils de l'A-2 i ha provocat quatre quilòmetres de cua, així com retencions de més de quatre quilòmetres a la C-55 per enllaçar amb l'autovia.

Els Mossos hi han desplaçat quatre patrulles i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) tres unitats.

Amb aquesta víctima, són quatre les persones mortes en accident de trànsit enguany en carreteres interurbanes.