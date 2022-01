Esparreguera va registrar un total de 123 accidents de trànsit en vies urbanes el 2021, el 16% més que durant el 2020, segons el balanç del consistori i la Policia Local. Els accidents amb víctimes esvan mantenir en 32, el mateix nombre que l’any anterior, i les víctimes lleus es van incrementar el 15%, i van passar de les 38 registrades el 2020 a les 44 del 2021. Tot i això, les víctimes greus han disminuït de 2 a 1 i no es va produir cap víctima mortal. Pel que fa a les denúncies de mobilitat, la Policia Local n’han interposat un total de 1.780 per causes vinculades a l’estacionament, el 55% més que el 2020, i 533 relacionades amb la circulació, el 35% més que l’any passat. Així mateix, també s’han incrementat notablement les activitats de prevenció i control, s’han realitzat 117 controls de trànsit planificats, davant dels 21 que es van fer el 2020, i 428 proves d’alcoholèmia, mentre que fa dos anys només se’n va fer 151.

Pel que fa als accidents de trànsit, l’inspector en cap de la Policia Local d’Esparreguera, Josep Sánchez, subratlla que «les víctimes greus s’han reduït i no hi ha víctimes mortals en les vies urbanes, que són les de competència de la Policia Local, per la qual cosa podem dir que la gravetat de l’accidentalitat està bastant continguda».