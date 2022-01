La Fiscalia demana 32 anys de presó per a un home que presumptament va violar una dona de 80 anys l’abril del 2020 a l'Hospitalet de Llobregat, fets que presumptament van passar en tres dies consecutius al cotxe en què vivia la víctima.

El judici del cas ha començat aquest dilluns a l’Audiència de Barcelona, en què el ministeri públic també reclama per a l’acusat una ordre d’allunyament d’almenys 1.000 metres durant 18 anys, set anys de llibertat vigilada una vegada que compleixi la condemna de presó i una indemnització de més de 20.000 euros. La víctima ha explicat al judici que els fets més violents van passar el tercer dia, a la matinada del 23 d’abril del 2020, encara que els dos dies anteriors l’acusat presumptament també va abusar sexualment d’ella.

La dona octogenària ha detallat que el 2020 tenia dolors a cames i esquena, i que l’home jove, en acostar-se la primera vegada al seu vehicle, li va oferir massatges per lidiar amb aquestes molèsties. La víctima ha reiterat que en tot moment va deixar clar que no necessitava l’ajuda del jove, però que l’home insistia a entrar al cotxe i a poc a poc començava amb tocaments sexuals fins a arribar a la penetració, encara que ella demanés que parés.

El tercer dia cap a les quatre del matí, l’acusat presumptament va accedir al cotxe de manera agressiva, i és quan presumptament la va violar i li va infligir les mossegades més fortes.

Dos delictes d'abusos sexuals i un de violació

La dona ha aclarit que fins al tercer dia ella no va denunciar els fets perquè tenia por per si els seus fills poguessin passar vergonya, però que, amb la violència patida, després que va poder sortir del cotxe per orinar, va cridar la policia i va alertar dels fets. Els agents van arribar al lloc poc després, segons han narrat al judici dos Mossos d’Esquadra, i van poder detenir el presumpte violador i socórrer la víctima.

Per la seva part, l’acusat en el seu torn de paraula ha negat haver abusat i violat la dona denunciant, i ha reiterat que només hi va haver relacions sexuals el primer dia, amb consentiment de les dues parts. La Fiscalia ha remarcat que, al seu parer, les proves mèdiques i forenses, així com els informes psicològics, «no deixen cap dubte» sobre la veracitat del relat de la víctima i, per tant, demana condemnar l’acusat per dos delictes d’abusos sexuals i un de violació.

L’acusació particular, no obstant, ha sol·licitat agreujar les penes a tres delictes de violació perquè considera que, tot i que en els dos primers dies no hi va haver el nivell de violència del tercer, en tot moment va existir violència i intimidació suficient per tipificar els dos delictes d’abusos sexuals com a violació.

La víctima ha expressat l’acusació, no tenia la condició física suficient per fer front per força del presumpte violador, però, segueix l’acusació, això no elimina els enganys i la força que presumptament va utilitzar l’home per eliminar la voluntat de la víctima.