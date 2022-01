Dues persones han resultat ferides aquest dilluns a la tarda en un accident amb una olla de pressió a la fàbrica de caldos Aneto d'Artés. Els Bombers han rebut l'avís a les 18.57 hores i han desplaçat tres dotacions fins al lloc dels fets.

Segons el seu relat, els dos treballadors haurien patit cremades pel vapor que ha sortit d'una olla de pressió. Els Bombers han revisat l'olla que ha explotat perquè quedés completament apagada. Tot i que inicialment s'ha assenyalat que l'olla havia explotat, s'ha obert una investigació per determinar si realment l'olla havia explotat o s'ha obert accidentalment quan al seu interior encara hi havia una gran quantitat de vapor d'aigua, que és el que ha causat les ferides als treballadors, i el líquid en ebullició.

El SEM s'ha encarregat d'atendre els ferits, un dels quals es troba en estat greu i l'altre menys greu, i els ha traslladat a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Per la seva banda, els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes i han avisat Inspecció de Treball.