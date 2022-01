Els Mossos d'Esquadra han denunciat una veïna de la Sénia (Montsià) per criar i comercialitzar conills d'Índies en una granja il·legal. Dilluns passat, els agents es van personar a l'explotació i van trobar més de 1.000 exemplars en gàbies, entre els quals hi havia animals morts. Les instal·lacions es trobaven molt brutes, amb excrements a terra entre els cadàvers i els animals vius.

Els policies també van comprovar que la granja no disposava de cap mena d'autorització per exercir aquesta activitat i que comercialitzava els exemplars com animals de companyia sense control sanitari. Segons els Mossos, aquest fet és especialment greu per l'alta capacitat d'aquesta espècie en transmetre malalties a les persones.

Els agents van immobilitzar de forma preventiva els animals i van denunciar a la responsable per diverses infraccions del Decret Legislatiu, 2\/2008 de Protecció dels Animals.