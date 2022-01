La Policia Nacional ha difós a través del seu compte de Twitter tres fotografies d’una habitació d’una menor que podria ser víctima d’abusos, per la qual cosa han requerit col·laboració ciutadana per identificar aquest dormitori.

«Molt important. Una menor podria estar en risc. Si us plau mira bé aquestes fotos i escriu-nos a cgpj.bitpm3@policia.es si reconeixes aquesta habitació», és el missatge que ha publicat @policia en el seu Twitter.

Amb el tuit, la Policia ha difós tres fotografies d’una habitació infantil, presumiblement de nena. En una de les imatges es veu la paret decorada amb quatre mussols de paper o cartó pintats de colors i una medalla esportiva, a més d’alguns coixins.

En una altra foto es veu un llit enganxat a una paret sobre la qual hi ha diversos coixins de peluixos, així com la porta de l’habitació tancada amb diversos penjadors amb peces de vestir i bosses de mà.

La tercera fotografia difosa per la Policia mostra les portes d’un armari de color fusta. Malgrat que la qualitat de la imatge no és nítida pot apreciar-se que a dues portes hi ha enganxats dos dibuixos i de dos poms de l’armari pengen uns ornaments amb forma de cor.

En temps rècord, la policia ha anunciat que ja havien identificat l'habitació dues hores després de la publicació d'aquestes imatges.

Contra la pornografia infantil

Fonts policials han assenyalat que es tracta d’una investigació oberta de pornografia infantil que segueix la unitat de la Ciberdelinqüència i que actualment està judicialitzada. De fet, el jutjat ha autoritzat la difusió d’aquestes imatges per intentar impulsar les indagacions de la Policia.

No és la primera vegada que la Policia Nacional demana col·laboració ciutadana a través de les seves xarxes socials per mirar d’avançar en alguna investigació.

El 2018, per exemple, van difondre una trucada anònima a la Creu Roja de Madrid que va resultar ser clau per aclarir el crim d’un avi de 81 anys que va morir asfixiat després de ser lligat de mans i emmordassat el 4 de febrer del 2017 a Santander.

A Alemanya, la policia també va detenir el violador d’una nena de quatre anys el 2017, 24 hores després de difondre les fotos de la petita com a últim recurs per arribar fins a l’agressor, ja que havia penjat imatges dels abusos sexuals a l’anomenada «xarxa fosca».