Davant de l’onada de fred intens que aquests dies afecta Catalunya, la Creu Roja ha fet una alerta perquè es tingui una «cura especial» de les persones que són vulnerables i poden patir més els efectes de les baixes temperatures. En el cas de Manresa, la mínima ahir va ser de 5,8 graus sota zero, mentre que Berga es va quedar en els 2,4 graus negatius.

Davant d’aquesta situació de fred, la Creu Roja posa en el seu punt de mira el col·lectiu de la gent gran així com també les persones que pateixen malalties cròniques, discapacitats o diversitat funcional, aquelles que tenen un baix pes, els nens i nenes petites, les dones embarassades i les persones amb addicció a l’alcohol o dependències d’altres drogues.

Per a totes aquestes persones, Creu Roja Anoia, a través d’un comunicat, demana que s’estigui alerta pels efectes que els pots causar el fred com són la disminució de la temperatura corporal, tremolors i contraccions involuntàries dels músculs, descoordinació i manca de destresa, confusió, dificultat de concentració i alteració de la memòria, disminució o absència de sensibilitat, dolor als músculs o articulacions, rigidesa, rampes i congelacions locals.

Davant de tot això, si una persona es troba malament cal que se li vigilin les seves constants vitals, canviar-li la roba si està mullada, donar-li begudes calentes, que mai seran begudes estimulants ni alcohol, col·locar-li bosses d’aigua calenta evitant els banys calents, no fer-li massatges a les extremitats i segons quina sigui la seva situació traslladar la persona a un centre hospitalari o sol·licitar ajuda mèdica.

Més enllà de l’activitat que porta a terme Creu Roja, la Diputació de Barcelona també presta especial atenció al col·lectiu de la gent gran i des del mes de desembre està portant a terme la campanya «Consells per a fer front al fred». En aquest primer mes s’han realitzat 218 trucades per donar consells sobre com afrontar el fred a les persones identificades amb més riscos i també, aprofitant les trucades de seguiment quotidianes, a la resta de persones usuàries.

A més a més, durant les visites domiciliàries que el Servei Local de Teleassistència fa de forma habitual als seus usuaris, es dona un díptic que recull consells pràctics per reduir els efectes negatius del fred relacionats amb la salut de les persones grans i per protegir la llar: beure líquids, infusions i brous calents, tenir les medicines que es necessiten per si no es pot sortir de casa, vigilar davant els problemes de circulació sanguínia, allunyar les estufes i brasers de mobles, cortines i llits o no eixugar roba a prop d’estufes per perill d’incendi, entre altres mesures.

Termòmetres sota zero

Complint amb les previsions i l’avís per fred per part de la Generalitat, ahir els termòmetres han marcat temperatures gèlides a Catalunya. L’Aeròdrom de Das va arribar als -12 graus, convertint-se així en la mínima més baixa de Catalunya aquest hivern, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

Per darrere de Das, se situa Guixers, on els termòmetres ahir van arribar a caure fins als 10 graus sota zero. El fred també es va fer notar a Guardiola de Berguedà, on les temperatures van baixar fins a marcar els 8 graus negatius.

Al Bages, Cardona va arribar als 7,2 graus sota zero, Sant Salvador de Guardiola als 7,5 negatius, i Artés als 7,4 graus sota zero. A l’Anoia, Òdena va registrar també una mínima de 6,5 graus negatius.

A Manresa, es va arribar també als 5,8 graus negatius cap a les 8 del matí. En aquest cas, la dada és de l’Agència Estatal de Meteorologia, que apunta que Berga va registrar una mínima de -2,4 graus; Igualada -3,7 i Moià -0,3.

Pel que fa a la previsió meteorològica, l’ambient fred continuarà afectant bona part del territori aquest dimarts.

Durant el dia d’avui, la temperatura mínima serà semblant o lleugerament més baixa que la registrada ahir. D’aquesta manera, hi haurà glaçades moderades o fortes a l’interior i, de manera local, també n’hi haurà de febles al litoral. La inversió tèrmica al matí serà destacable i oscil·larà entre els -3 i -8’°C a la Catalunya Central.

D’altra banda, les temperatures màximes pujaran lleugerament, situant-se entre els 7 i 12’°C a les comarques centrals. Durant tota la jornada es mantindrà el cel serè o poc ennuvolat, amb la presència d’alguna boira o boirina matinal a les fondalades.