El conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Joan Ignasi Elena, va afirmar ahir que segueix en curs la investigació sobre la violació d’una menor a Igualada al novembre. En una entrevista a Rac1, el conseller va dir que no pot avançar més informació envers el cas, però va assegurar que «no s’ha abandonat, tot el contrari, es continua investigant amb energia».

En un altre ordre de les coses, Elena va assegurar que els canvis a la cúpula dels Mossos d’Esquadra són normals i va negar motius polítics. «Abans moro que tapar la corrupció», va dir en referència al canvi al capdavant de la Comissaria General d’Investigació Criminal. Elena va dir també que no tenia l’encàrrec de ningú de canviar el major del cos Josep Lluís Trapero i va tornar a defensar que el canvi el va decidir ell perquè creia que hi havia altres persones més adients per dirigir un nou projecte. El titular d’Interior va afegir que hi tenia el seu «dret» a fer-ho.