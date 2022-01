L'integrant del CDR de Cerdanya, el berguedà Tomàs Sayes, citat a declarar aquest dimecres als jutjats de la Seu d'Urgell en relació a un tall de carretera contra l'empresonament del raper Pablo Hasel, ha optat per no comparèixer. Així ho ha anunciat ell mateix en una concentració convocada a les portes de l'edifici, on ha rebut el suport d'una quinzena de persones. L'advocada d'Alerta Solidària, Eva Pous, ha assegurat que no hi ha cap indici "suficient" per atribuir-li els fets i que han demanat el sobreseïment del cas. Després que el jutge instructor de la capital alturgellenca ho desestimés, han presentat un recurs d'apel·lació a l'Audiència de Lleida. Per tot plegat, també volien que se suspengués la declaració fins que es resolgués aquesta petició.

Els fets relacionats amb la citació tenen a veure amb una barricada de pneumàtics, encesa de matinada, que el 19 de febrer de 2021 impedia l'accés al túnel del Cadí entre els municipis de Prullans i Bellver de Cerdanya. Un mes després, Sayes va ser detingut i posat en llibertat pels Mossos d'Esquadra a l'espera de la seva declaració en seu judicial. La seva advocada ha afirmat que els efectius policials no el van identificar in-situ i que la seva investigació es basa, presumptament, en l'observació d'un vehicle que, segons sostindrien, podria ser de l'integrant del CDR de Cerdanya. Per aquest motiu, ha afegit la lletrada, considera que no hauria d'haver estat imputat en aquest procediment. Per la seva banda, Sayes creu que tot plegat "és un cas més de persecució política" i es veu a ell mateix com un "cap de turc", ja que assegura que atribuir-li l'autoria d'una acció vinculada al CDR és un "recurs fàcil" per la policia. Així, ha explicat que "no és de rebut respondre a la citació judicial" perquè la veu injusta i considera que aquesta no s'hauria d'haver produït. L'integrant del CDR de Cerdanya va ser acusat al 2018 d'un delicte de manifestació il·legal per una protesta contra el jutge Pablo Llarena. El jutjat d'instrucció 1 de Puigcerdà, però, va acordar l'arxiu provisional del cas al febrer de 2019.