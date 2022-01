Una família manresana ha denunciat que Correus li ha entregat un paquet obert i al qual a més hi han trobat a faltar un dels objectes que hi havia, motiu pel qual també han denunciat els fets davant dels Mossos d’Esquadra. El paquet en qüestió era un enviament entre particulars que en aquest cas tenia el seu origen als Estats Units i el seu destí era la capital del Bages. A part d’aquest fet, la família també es queixa de la lentitud que hi ha hagut en el transport del paquet, que eren uns regals de Nadal.

Segons ha explicat a Regió7 aquesta família manresana que es vol mantenir en l’anonimat, divendres de la setmana passada van rebre l’avís que el seu paquet, enviat a principi de desembre, ja era a l’oficina de Correus de Manresa. Després de més d’un mes d’espera, van anar a recollir el paquet i la primera sorpresa va arribar un cop van ser a casa. Allà es van adonar que la caixa, de grans dimensions, havia estat oberta abans de ser entregada. Tot i això, expliquen que en el moment de recollir-lo no se’n van adonar perquè a la part superior de la caixa hi havia un paper que tapava el forat que delatava que el paquet ja havia estat obert.

La segona sorpresa de la família va ser quan van treure els diferents objectes que hi havia a dins, principalment regals, entre els quals un petit objecte de col·leccionista que, segons asseguren, havia desaparegut i a la caixa es notava el buit que hi havia deixat. Asseguren que altres objectes que també hi havia a l’interior del paquet, com per exemple una capsa de galetes, també tenien evidències que havien estat manipulats en algun moment del trajecte que va fer el paquet entre Nova York i la capital del Bages.

A més a més, es queixen de l’estat de deteriorament que presentava la caixa en el moment que els va ser entregada.

En relació amb el fet que el paquet estigués obert, fonts de Correus consultades per aquest diari assenyalen la possibilitat que a la duana l’hagin pogut obrir per veure’n el contingut. D’altra banda, també expliquen que en el cas que l’obertura s’hagi fet durant el transport des de l’origen, en aquest cas els Estats Units, fins a Manresa, el protocol assenyala que s’aixequi acta en el punt del trajecte on s’ha detectat la incidència i que el paquet continuï fins al seu destí.

També, segons afirmen fonts de Correus, el protocol establert marca quan un paquet que ha estat obert s’entrega al seu receptor, se l’informa de la incidència i aquest té la potestat d’acceptar-lo o refusar-lo.

En aquest cas, la família afectada assegura que en el moment de l’entrega del paquet a l’oficina de Correus de Manresa no se’ls va informar d’aquesta incidència i també afirmen que el paper que hi havia a sobre havia estat col·locat de manera estratègica perquè no es pogués veure que la caixa havia estat oberta.