Agents dels Mossos d'Esquadra del Berguedà van detenir el passat 14 de gener tres homes de 22, 28 i 29 anys, com a presumptes autors de divuit delictes de robatori amb força a domicilis, segons ha informat el cos aquest dimecres. Les detencions són resultat d'una investigació iniciada a principis del mes de desembre després de produir-se una sèrie de robatoris amb força en habitatges a la comarca del Berguedà.

Segons els Mossos, durant el decurs de la investigació, els agents del grup d'investigació de l'ABP Berguedà van determinar que la majoria d'aquests robatoris eren perpetrats per una mateix grup criminal. En gairebé tots els casos els lladres feien servir un mateix modus operandi. Normalment, seleccionaven cases aïllades i properes a zones boscoses per evitar ser descoberts. Tot seguit, escalaven les façanes, murs o parets fins accedir a alguna de les finestres per on entraven a l'interior dels domicilis. Un cop dins, sostreien diners, joies i objectes de valor.

El passat 14 de gener, passades les cinc de la tarda, agents dels mossos van identificar i detenir a tres dels presumptes autors durant un control de pas a la carretera C-62, a l'altura del punt quilomètric 32, dins del terme municipal d'Olvan.

Als detinguts se'ls relaciona amb divuit robatoris amb força, comesos entre finals de novembre i desembre, en diverses poblacions del Berguedà. Concretament a Casserres, Graugés (Avià), Sant Julià de Cerdanyola, Castell de l'Areny, Montmajor, Montclar, La nou de Berguedà, Borredà i Berga. La investigació continua oberta per tal d'esbrinar si poden estar implicats en altres fets similars i no es descarten noves detencions.

A un dels detinguts se'l va deixar en llibertat després de declarar mentre que els altres dos van passar el 17 de gener a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Berga, el qual va decretar l'ingrés a presó per a un d'ells.