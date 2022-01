El jutjat penal 3 de Manresa jutjarà avui un veí del Pont de Vilomara a qui els Agents Rurals van sorprendre quan presumptament caçava ocells il·legalment. S’enfronta a una multa de 160 euros. Segons l’escrit del ministeri públic, l’home tenia una xarxa japonesa de sis metres de llarg i dos d’alt per capturar «el major número d’ocells possible, fossin protegits o no». A més, havia preparat un abeurador i una menjadora per atreure les aus i que així quedessin atrapades a la xarxa. En un altre pati, segons el fiscal, l’home hi tenia diferents exemplars d’espècies protegides. Li van trobar quatre caderneres, tres pinsans, un dels quals va morir, i dos lluers.

L’escrit destaca que la zona en la qual l’acusat caçava era en un terreny arbrat proper al corredor migratori del Llobregat, pel qual hi transiten diverses espècies d’aus, moltes protegides. Per aquests fets, el fiscal demana una multa de 160 euros per un delicte contra la fauna protegida. També demana tres anys d’inhabilitació per qualsevol professió o ofici relacionat amb la caça i per l’exercici del dret a caça. A més, demana que l’acusat indemnitzi amb 320,5 euros a la Direcció general del Medi Natural de la Generalitat per les despeses que va provocar la recuperació i la necròpsia dels ocells confiscats.