El jutge ha enviat a presó un lladre que van enxampar ‘in fraganti’, el 12 de gener a Sant Esteve Sesrovires i que acumulava un total de cinc detencions en els últims 30 dies, segons van informar ahir els Mossos d’Esquadra.

L’última detenció, la de Sant Esteve, va tenir lloc cap a les dues de la matinada del 12 de gener, quan la Policia Local de Sant Esteve va rebre l’avís d’un possible robatori amb força a l’interior d’un domicili. Al lloc dels fets, el propietari de l’habitatge els va explicar que havia sorprès un home a l’interior del domicili i que va fugir corrents. Minuts després van rebre l’avís que una persona intentava entrar en un domicili del mateix carrer. Les dotacions policials van fer una recerca i van trobar un jove de 20 anys amagat entre els arbres del jardí i a l’interior de la seva motxilla hi van trobar joies i telèfons mòbils, motiu pel qual el van detenir com a presumpte autor dels dos robatoris a domicilis.