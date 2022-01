Ensurt, ahir, a primera hora del matí per la presència de monòxid al bar Verdaguer de Manresa. Els fets van passar a primera hora del matí, quan els Bombers de la Generalitat van rebre un avís, a les 7:24 h, per una caixa elèctrica que fumejava a l’edifici fa cantonada entre el carrer Jacint Verdaguer i el Joan XXIII de Manresa.

A la seva arribada al lloc, va descartar que hi hagués gas al bar -encara que en feia olor- però hi van detectar presència de monòxid de carboni i també van esbrinar que l’incendi de la caixa elèctrica que va cremar havia estat provocat per un cable subterrani que s’havia incendiat.

Un cop ventilat l’espai, els Bombers van deixar les reparacions en mans de les companyies de subministrament.