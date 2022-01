Pot ser que no sigui una simple mania la d’aquests conductors urbans que, en un semàfor que es posa en verd, perceben que els patinets elèctrics surten cada vegada més de pressa. Per entre 10 i 150 euros, qualsevol propietari d’un d’aquests vehicles pot aconseguir que l’hi truquin perquè corri a més dels 20, 25 o 30 quilòmetres per hora que, segons a quina ciutat i via, permet la llei. El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial que Regió7, ha pogut constatar ofertes de venedors de patinets en diferents punts d’Espanya –Catalunya, Madrid, Aragó, País Basc, Andalusia i País Valencià– que per entre 10 i 150 euros alteren la potència en watts del vehicle per saltar-se el límit legal.«Tots els aparells es poden deslimitar. Si no, ningú els compraria; per anar a 25... ningú els compraria», s’explica un venedor online del sud d’Espanya. En el negoci li diuen «deslimitar», i consisteix, majoritàriament, a interceptar els sensors que desconnecten la bateria del patí quan aquest arriba als 25 quilòmetres per hora.