Un taxista que conduïa drogat i fugia d'una patrulla de la Guàrdia Urbana de Barcelona va xocar aquest dijous contra un camió de cerveses, amb dos ocupants, i el va fer bolcar. L'accident va tenir lloc al carrer de Balmes amb Mallorca cap a dos quarts de 10 de la nit.

El taxista fugia després de cometre una infracció de trànsit, conduint de forma temerària, fins que ha col·lidit amb el camió i una cabina telefònica. El conductor ha quedat atrapat sota la cabina del camió i els Bombers l'han excarcerat. Tant ell com l'altre ocupant han estat traslladats a l'hospital, ferits lleus. El taxista, també lleu i a l'hospital, ha quedat investigat per un delicte contra la seguretat del trànsit i denunciat per conduir sota els efectes de les drogues.