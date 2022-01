La Guàrdia Civil ha pres un gos al seu propietari en compliment d’una condemna per un delicte lleu de maltractament animal. Segons el cos policial, una persona va interposar una denúncia i va aportar imatges en què es podia veure com el propietari de l’animal, veí del Prat de Llobregat, l’agredia amb un bastó. Després que un jutjat el condemnés a quatre mesos d’inhabilitació per a la tinença d’animals, agents del Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) de la Guàrdia Civil li van retirar l’animal al propietari.

Els agents van portar el gos, de cinc anys d’edat, a una protectora d’animals domèstics que se n’encarregarà de la cura i custòdia fins que es compleixi la condemna.