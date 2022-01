Els cent veïns de Solsona desallotjats ahir a causa del risc d'esfondrament d'un edifici de la Plaça del Camp que va patir un incendi encara no poden tornar als seus domicilis.

Els serveis tècnics municipals i els Bombers inspeccionen des de les 10 hores d'aquest dilluns l'esquerda que va aparèixer ahir a l'edifici afectat i han comprovat que ha augmentat durant les últimes dotze hores. Això fa que hi hagi un risc d'esfondrament que a hores d'ara impedeix que els veïns dels tres blocs propers que van ser evacuats ahir no puguin tornar als seus habitatges.

Serveis Socials està contactant amb tots els veïns afectats perquè es contempla que no podran tornar "en uns dies". A les tres de la tarda els Bombers permetran als veïns dels blocs adjacents entrar als seus habitatges per recollir algunes pertinences.

Al llarg de la jornada d'avui, paral·lelament, a l'Ajuntament es mantindran reunions amb els Serveis Socials, els Serveis Tècnics, cossos de seguretat, famílies desallotjades i propietaris afectats, entre d'altres, segons ha avançat l'alcaldessa, Judit Gisbert.

L'origen del foc en aquest moment es desconeix i la investigació és complicada perquè per seguretat no es pot entrar a l'habitatge on es va originar l'incendi. En tot cas, els veïns consultats per Regió7 parlen de què van sentir una explosió en el moment en què va començar l'incendi.

Els Serveis Socials de l'Ajuntament de Solsona fa el seguiment de tres famílies amb sis menors d'edat del bloc incendiat i fa una crida a la ciutadania per recollir roba i motxilles. El consistori detalla que fa falta roba per a 5 nenes d'entre 6 i 15 anys i un nen de 4.