El jutjat d'instrucció 14 de Barcelona ha suspès les declaracions dels set investigats de la cúpula dels Bombers de la Generalitat per presumptes irregularitats previstes inicialment per aquest divendres. No hi ha nova data fixada, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

El jutjat té una causa oberta des del novembre passat, derivat d'una denúncia presentada per la fiscalia contra diverses persones vinculades al cos. La causa està oberta pels delictes de corrupció, malversació, prevaricació i falsificació de document públic. Hi ha set persones en qualitat d'investigades. Sàmper, sobre presumptes irregularitats de la cúpula de Bombers: "Vaig sospitar pel contingut de les factures"