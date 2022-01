Tenia tantes identitats com dones aconseguia seduir a la xarxa. Es feia dir Álvaro, Pablo Angosto, Albert Planas... I, segons assegurava a Tinder i a Badoo, era advocat, empresari, inversor en borsa i cirurgià plàstic. Però en realitat Albert Cavallé, el jove de Barcelona condemnat per estafa almenys en 10 ocasions, quatre d'elles amb sentències fermes que sumen 3 anys i 9 mesos de presó, és un «entabanador» de dones, de les quals «s'aprofita» per «obtenir beneficis econòmics», segons l'escrit de la fiscal a què ha tingut accés 'Caso Abierto', canal d'investigació i successos de Prensa Ibérica.

Cinc d'aquestes dones l'asseuran al banc dels acusats de l'Audiència de Barcelona el 23 de febrer. Tant l'acusació com el ministeri públic demanen per a ell 9 anys i 10 mesos de presó, la pena més alta fins ara, per un delicte continuat d'estafa, un altre de furt i dos delictes d'obstrucció a la justícia.

Diners bloquejats

«El vaig conèixer el maig de 2017 a Badoo. Es va presentar com un prestigiós cirurgià, fill del propietari de la clínica Planas de Barcelona, de cirurgia estètica. Em va dir que tenia comptes a Panamà i que viatjava molt sovint a aquest país». Amb aquest perfil, «per aparentar solvència», l'anomenat 'estafador de l'amor' va aconseguir convèncer una noia catalana, amb la qual «va iniciar una falsa relació sentimental», perquè li prestés 51.000 euros, segons l'escrit de la fiscalia.

Aquells mesos, els mitjans de comunicació informaven de l'escàndol dels 'Papers de Panamà'. Cavallé va persuadir la dona que ell era un dels afectats, va afirmar que «tenia una gran quantitat de diners bloquejada a Panamà» i que necessitava efectiu. «Per donar més credibilitat a la seva història», el jove li va ensenyar un 'e-mail' amb informació d'«un suposat vol privat» que havia de realitzar al país centreamericà. Va prometre que li tornaria els diners quan li desbloquegessin els comptes i fins i tot va signar un document reconeixent el deute amb ella.

Hotels de luxe

La dona, enganyada, va entregar 51.000 euros a qui es pensava que era el seu xicot. Una quantitat que, pel que sembla, va ser insuficient per a Cavallé, perquè «aprofitant la seva estada a casa de la víctima, es va apoderar també de la targeta Visa i el codi pin de la mare de la denunciant» i va fer compres per valor de 3.496,51 euros, d'acord amb la fiscal.

La mentida dels Papers de Panamà va servir a l'estafador per aconseguir que una altra dona, que va conèixer el juny de 2017 i a qui va convidar a passar unes nits a l'Hotel Barcelona Princess per aparentar solvència, li entregués 10.500 euros.

Bitllets de 500 euros

Mentre estafava aquestes dues dones, Cavallé va fer el mateix amb una tercera noia a qui va conèixer per la xarxa de contactes POF i a la qual va treure 1.803,48 euros, afirma el Ministeri Públic. Davant d'aquesta altra víctima, ell va afirmar que es deia Albert Planas, que tenia nacionalitat andorrana i que era «fill d'una família de milionaris», amos de la clínica estètica.

El jove català «li va fer creure que tenia gran quantitat de bitllets de 500 euros, però no podia canviar-los» i li va demanar mil euros. Quan la dona se'ls va prestar, Cavallé «li va ensenyar una captura de pantalla de la suposada transferència que deia que li havia fet amb la devolució», però que mai va arribar a realitzar.

Escorcolls

Uns dies després, la dona va descobrir l'engany. Després de diverses trobades amb Cavallé a casa d'ella, al barri barceloní de Gràcia, va trobar a faltar 500 euros en efectiu i va veure que li havia escorcollat la bossa, ja que el DNI i la targeta de crèdit estaven canviats de lloc. Llavors va rebre un SMS que deia que l'Hotel BCN Montjuic havia carregat al seu compte 303,48 euros per la reserva d'una habitació que ella no va gaudir.

Amb la targeta d'una altra dona, que el coneixia pel nom d'Álvaro, Cavallé va pagar 202,42 euros per una habitació a l'Hotel Catalonia Passeig de Gràcia el 22 de juny de 2017. La reserva, duta a terme a Booking, la va fer a nom d'un tal Pablo Angosto Pallares, el nom que va adoptar per encissar la següent noia.

En situació irregular

La cinquena dona que l'acusa en aquest judici és estrangera i estava en situació irregular a Espanya quan va conèixer Cavallé a POF el novembre de 2015. Després de diverses cites, el jove, que va fingir que era advocat i fill de l'amo de la Clínica Planas i d'una directora d'una sucursal de La Caixa, «li va fer creure que tenia amics al Ministeri de Madrid i que li solucionaria els seus problemes».

La noia li va donar 1.000 euros perquè li obrís un compte al banc de la seva mare i 2.000 euros més perquè li aconseguís el NIF espanyol. Llavors Cavallé la va bloquejar a WhatsApp i es va esfumar.

Vint dones

Com ja va fer en altres judicis (gairebé vint dones l'han denunciat aquests anys), el jove reconeix que va mantenir relacions amb les cinc denunciants, però nega haver-les estafat. Segons l'escrit del seu advocat, David Sans, «el senyor Cavallé va entaular relació amb algunes de les denunciants valent-se dels típics enganys habituals a les aplicacions de cites per intimar amb el màxim nombre de dones possible».

Cavallé assegura que «durant el desenvolupament d'aquelles relacions més o menys estables, va aconseguir que elles li deixessin quantitats de diners de manera absolutament voluntària».

«A la presó t'esperen amics meus»

El jove també està acusat de dos delictes d'obstrucció a la justícia perquè va amenaçar dues de les seves exparelles quan el van denunciar i va intentar que retiressin l'acusació contra ell: «Ha, ha, ha... Burra... Pim, pam, pim, pam... Ets la pesta... Els jutges ja no us creuen... A part, ho han posat en delicte lleu [...]. A la presó t'esperen amics meus... No teniu res, ni transferències ni res, tot és paraula», va escriure per WhatsApp el 24 de novembre de 2018 a una de les noies.

Uns dies després es va presentar a la casa d'una altra dona, a Barcelona, la va esperar a la porta i li va dir: «Demà tinc el teu judici. La veritat, no m'esperava que em denunciessis. Si retires la denúncia, et pagaré». Ella s'hi va negar i llavors Cavallé «va canviar el to i li va advertir»: «Doncs ja ens anirem veient, cada vegada visc més a prop de casa teva».