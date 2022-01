L’Ajuntament d’Igualada ha presentat aquest dilluns al migdia la instal·lació de noves càmeres de seguretat a la ciutat. Una d’aquestes està ubicada al polígon de les Comes a escassos 100 metres de la discoteca Èpic, que és el local d’on va sortir la jove que va patir una brutal agressió sexual la nit del 31 d’octubre a l’1 de novembre passat.

La tecera tinent d’alcalde i regidora de seguretat d’Igualada, Carlota Carner, ha assegurat que l’agressió sexual i la instal·lació de les càmeres de seguretat són dos temes “diferents”. En aquest sentit ha dit que la videovigilància forma part d’un pla per “promoure” les polítiques de seguretat que ha anat acompanyat de la incorporació de vuit agents de la Policia Local i també d’un reforç del patrullatge, entre altres mesures.

Pel que fa al fet que una de les càmeres es trobi a l’encreuament entre els carrers Itàlia i Gran Bretanya, a uns 100 metres de la discoteca Èpic, la Carner ha assegurat que la instal·lació ve marcada per un projecte que determinat quins són els “punts estratègics” per a la seva instal·lació. Aquest dilluns, segons ha explicat el regidor de mobilitat d’Igualada Miquel Vives, s’han instal·lat cinc de les vint càmeres que contempla el pla actual. La de la cruïlla entre els carrers d’Itàlia i Gran Bretanya, és l’única que no es troba en cap punt d’entrada o sortida de la ciutat. De la resta de càmeres instal·lades avui, una es troba a la zona de ponent, una altra a la zona de Llevant, una a l’entrada 551 i una altra a l’entrada per la Malloles.

Aquestes càmeres s’uneixen a les que actualment ja hi ha en funcionament al centre de la ciutat. Segons el regidor, els punts on s’han ubicat els dispositius de videovigilància són “estratègics” i són aquells on hi ha més trànsit i afluència de gent. El control d’aquestes càmeres està en mans de la policia local i les imatges queden registrades sense que se’n faci un seguiment en directe. Vives ha assegurat també que amb les càmeres “seguim tot el protocol per garantir els drets de tothom, en especial la llei orgànica de protecció de dades”.