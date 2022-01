La vista sobre el desallotjament de l’Ateneu Popular del Moianès, la Polseguera, que s’havia de celebrar aquest migdia a Manresa ha quedat suspesa. Segons han explicat des del col·lectiu, el jutge ha estimat que s’ha produït vulneració al dret de defensa i per un error processal. L’error processal rau en el fet que la propietat de l’immoble havia demanat mesures cautelars, per les quals cal dipositar una fiança i el jutge no havia resolt sobre aquest aspecte. El segon fet és que en el procés s’hi ha personat la Xarxa Popular d’Aliments del Moianès, que segons el col·lectiu «depèn» d’aquesta infraestructura per desenvolupar la seva activitat, i se li ha vulnerat el dret a defensa. A més, des de la Polseguera també destaquen el suport que han rebut en aquest procés a través de les xarxes socials i en la concentració que s’ha fet aquest dilluns al migdia davant els jutjats de Manresa.

L’Ateneu Popular del Moianès La Polseguera es va instal·lar a l’immoble l’abril de l’any passat. Es tracta d’un complex destinat inicialment a residència de luxe, la construcció del qual va quedar aturada per la crisi immobiliària i que des de llavors han estat abandonats. L’immoble pertany a Aliseda, que és una immobiliària que gestiona actius del Banc Santander i el fons voltor Blackstone. A l’espai de la Polseguera actualment hi ha diversos col·lectius del moviment popular del Moianès com la Xarxa Popular d’Aliments i el Sindicat d’Habitatge del Moianès.