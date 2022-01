Bombers de la Generalitat treballen aquest dimarts al matí en un accident de trànsit a la C-14 on s'han vist tres vehicles implicats. El xoc, que s'ha produït a les 8:48 hores al municipi de Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, ha deixat una persona atrapada mecànicament a l'interior d'un dels vehicles.

El cos d'emergència, que ha enviat tres dotacions per efectuar les tasques de rescat, continua treballant en l'accident en què encara no s'ha determinat si hi ha persones ferides.