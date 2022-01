La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, Teresa Jordà, va anunciar ahir un pla per renovar els vehicles, la maquinària i els sistemes de comunicació de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF). Aquest any es destinarà un milió d’euros a renovar la maquinària i un altre per fomentar les actuacions que duen a terme les ADF, segons va explicar des de l’Espluga de Francolí. Jordà ho va dir en un acte d’agraïment a aquest col·lectiu per la seva implicació en la recuperació d’aquest municipi, després de les afectacions ocasionades per la riuada del 22 d’octubre del 2019. «Destinarem un milió d’euros anual, des d’aquest any mateix i durant els quatre pròxims anys», va detallar la consellera.