La discussió entre dos camioners aturats a l'AP-7 va acabar de la pitjor manera possible, la mort d'una persona que res tenia a veure amb la disputa i que va col·lidir amb un dels dos vehicles pesats. Els Mossos d'Esquadra han detingut un dels dos camioners, un home de 54 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària per originar un greu risc per a la circulació, per un delicte d’homicidi per imprudència greu i un delicte de danys i lesions, i investiguen l'altre, de 48 anys,

Els fets van tenir lloc ahir cap a 3/4 de 7 de la tarda, al punt quilomètric 8,2 de l'AP-7, a Agullana. En sentit nord, dos camioners van aturar els seus vehicles ocupant part del carril dret de circulació i el voral. Els xofers havien tingut una enganxada mentre conduïen i s'havien parat per barallar-se. Mentre discutien al voral, un d’ells va agafar unes tisores i va ferir a l’altre a la zona abdominal. I, poc després, un turisme i un camió van encalçar contra el segon camió aturat. La persona del cotxe va morir i i el conductor del tercer camió, que es va encastar contra el turisme i el segon camió va resultar ferit lleu. Els Mossos van detenir l'home de 54 anys i el camioner ferit va ser traslladat a l’hospital de Figueres on ha estat atès pels serveis mèdics i ja es troba a planta. A aquest també se l'investiga pel mateix delicte contra la seguretat viària per originar un greu risc a la circulació, per conducció temerària, per un delicte d’homicidi per imprudència greu i per un delicte de danys. La investigació continua oberta per tal de determinar la responsabilitat del tercer conductor del camió, implicat en l’accident mortal. El detingut, passarà pròximament a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres. El conductor investigat serà citat per declarar quan estigui donat d’alta hospitalària.