Una tanca de l’estadi Ruta de la Plata de Zamora ha caigut la nit d’aquest dimecres mentre els jugadors del Deportivo celebraven un gol marcat al Zamora a l’estadi, ja en temps afegit. Desenes d’aficionats han caigut i alguns d’ells han resultat ferits, tot i que de moment només hi ha un ingressat.

Alberto Quiles va anotar el gol del conjunt gallec i els jugadors van anar a celebrar-ho on estaven els aficionats. En aquell moment, la tanca va cedir i nombrosos seguidors van caure.

Membres de la Creu Roja van atendre els aficionats del Deportivo i, al final del partit els jugadors i el cos tècnic del conjunt corunyès es van acostar a aquesta zona per interessar-se pels ferits.

Segons va indicar als periodistes el director de comunicació del Deportivo, un dels seguidors va haver de ser traslladat per una ambulància a un hospital de Zamora per una fractura a la cama.

També hi va haver aficionats que van presentar ferides lleus a la cara i altres parts dels seus cossos i, per fortuna, no es van haver de lamentar danys més greus.

El succés es va produir quan els jugadors es van acostar a celebrar el 0-1 a la zona en la qual es trobaven els seus aficionats visitants, no han resultat ferits. El partit s’ha reprès sense que hagin existit més complicacions, però el succés bé podria haver-se traduït en una tragèdia.

