Sant Vicenç ha reduït a dos els punts que es consideren problemàtics per a la seguretat del municipi, segons han explicat aquest dijous al matí el regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Martí.

L’alcaldessa del municipi Adriana Delgado també ha fet un balanç positiu de l’evolució de la seguretat al municipi ja que segons ha assegurat, els fets delictius es van reduir el 14,8% durant el 2021 en comparació amb el 2020.

En termes relatius, el descens més important ha estat en els robatoris a domicilis, que s’han reduït el 33,3%, esguit de les ocupacions amb 23,1% menys, dels robatoris amb força, que han baixa tel 19,5% i els robatoris amb violència o intimidació que s’han reduït el 5,6%. En canvi, els furts han crescut el 26,8%.

Segons ha reconegut Delgado després de la celebració d’una junta de seguretat local, Sant Vicenç ha passat un any i mig «molt complicat» però ara «veiem una mica la llum al final del túnel» ja que les dades, segons ha assegurat han estat especialment bones en els últims cinc mesos, quan els delictes, segons ha dit sempre han estat per sota de les xifres del 2019 i el 2020. Per Delgado, les dades indiquen que «s’està millorant la situació i que la feina feta està tenint resultats» motiu pel qual ha assegurat que «hem de continuar treballant en aquesta línia».

Pel que fa a les ocupacions, que ha estat un dels grans problemes de Sant Vicenç, actualment en tenen comptabilitzades un total de 39 en comparació amb la vuitantena que hi havia ara fa un any i mig. Martí, ha afegit que «aquesta tendència positiva s’explica per la ràpida resposta policial en el moment en què s’intenten ocupar els immobles, les gestions realitzades per l’Ajuntament amb els propietaris particulars, grans tenidors, bancs i immobiliàries, la feina feta en l’àmbit judicial, la implicació dels propietaris per denunciar les ocupacions i la col·laboració veïnal que és del tot imprescindible».

També en relació a les ocupacions il·legals que actualment hi ha al municipi, segons el regidor de Seguretat Ciutadana només una és conflictiva, situada al carrer d'Eudardo Peña. L’altre punt problemàtic de Sant Vicenç pel que fa a la delinqüència, i sense que estigui vinculat a cap immoble ocupat, són les estacions de tren, tant d’Adif com d’FGC, on hi ha dispositius de continus de la Policia Local i els Mossos d’Esquadra, inclòs el pla Tremall que posa l’èmfasi en els delinqüents multireincidents. Segons ha assegurat, a l’estiu, el municipi tenia 11 punts problemàtics pel que fa a la seguretat ciutadana.

Reforç policial

En l’actualitat, el cos de la Policia Local compta amb una quinzena d’agents amb més agents formats que interins per primera vegada en molt de temps. L’Ajuntament treballa per estabilitzar i professionalitzar la plantilla amb la voluntat de convocar tres noves places aquest any i continuar enviant els nous agents a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. En paral·lel, es publicarà el procés selectiu per escollir un nou caporal. El cos compta amb un nou vehicle aquest mandat i s’han reiniciat les pràctiques de tir i altres formacions especialitzades.