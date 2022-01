Els Mossos d'Esquadra investiguen una comunitat de propietaris i l'arquitecte responsable d'unes obres en un immoble de Barcelona, a qui atribueixen un delicte contra el patrimoni històric per destruir un mural de l'artista Josep Guinovart. Els fets es van fer públics el maig del 2021. Llavors la Unitat Central de Patrimoni Històric va detectar a les xarxes i a diversos mitjans la notícia de la destrucció. Es tracta de 'La Sardana', una obra de patrimoni privat que és al vestíbul d'un edifici del barri de Sant Gervasi-Galvany. Els investigadors van observar que el mural estava tapat amb pintura i que s'hi estaven fent obres de reforma.

A través de gestions policials, van saber que la comunitat de propietaris, mitjançant un arquitecte, havia projectat una reforma a la finca que no preveia conservar l'obra de l'artista.

L’obra està formada per una pintura de 2,95 per 7,50 metres en una de les parets i una escultura que representa el ball de la sardana en una zona central del vestíbul. La pintura, que forma part del fons de l'escultura, es va crear als anys 50 i està catalogada al llibre 'Guinovart: l’art en llibertat'.

Les obres consistien en eliminar una part d’aquest mural per donar visualitat a la zona de porteria i es volia eliminar la part escultòrica per fer-hi una zona d’estacionament per a motocicletes.

La Fundació Josep Guinovart va denunciar els fets setmanes després de la notícia.

Un cop assabentats d'aquesta denúncia i de les visites dels mossos i amb l’objectiu d’evitar un procediment judicial pels danys causats, els investigats van contractar uns serveis de restauració per treure la pintura acrílica que tapava el mural per fer sortir l’original a banda de refer la part derruïda mirant de fer servir el llenguatge de l’artista.

Tot i que l’obra no consta protegida de forma individual per les administracions aquest conjunt respon a la 'valoració d’antiguitat' segons la Normativa Europea 93/7, entre d’altres, pel seu valor econòmic i pel valor intrínsec, fet que la converteix en una obra emblemàtica i singular.

Els Mossos han explicat que la revisió de les documentacions municipals, el llibre d’actes de la comunitat de propietaris i les manifestacions de les persones que han participat en els fets, apunten a una imprudència greu amb la clara intenció de desfer-se de l’obra. Han afegit que s’han comès actuacions que podrien tenir responsabilitats penals per delictes contra el patrimoni històric que poden arribar als tres anys de presó i penes de multa.

La Fundació de l’artista ha advertit que els danys provocats en el mural són irreparables i l’actuació de restauració en dificultarà qualsevol recuperació.