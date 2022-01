Vuit homes van ser detinguts el passat dimarts 25 de gener com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i d'un de defraudació de fluid elèctric. El mateix dia, els agents de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Martorell van tenir coneixement d'una possible plantació de marihuana en una nau industrial del polígon Can Vinyals gràcies a la Policia Local d'Olesa de Montserrat.

Els agents es van desplaçar al lloc i van comprovar que la nau, que presentava diverses esquerdes, desprenia una forta olor característica de les plantacions de marihuana. Pocs minuts més tard, van observar com un vehicle entrava a l'interior de la nau, els agents van accedir al seu interior. Allà van localitzar una plantació de marihuana perfectament instal·lada amb estances específiques pel cultiu i l'assecatge de la substància estupefaent. A l'interior de la nau hi havia vuit persones que, en adonar-se de la presència policial, van intentar fugir del lloc, tot i que finalment se les va poder detenir. Fent una inspecció més acurada de la nau els agents van comprovar que a la planta superior hi malvivien les persones encarregades del manteniment de la plantació, motiu pel qual es va aturar la inspecció i es va precintar la nau. L'endemà es va realitzar una entrada i escorcoll on es van comissar 1.800 plantes i 110 quilograms de cabdells de marihuana preparats per a la seva distribució. Els investigadors estimen que el valor de la marihuana intervinguda superaria els 270.000 euros al mercat negre. A més els tècnics de la companyia elèctrica van determinar que la plantació estava connectada il·legalment a la xarxa principal de distribució. Els arrestats van passar a disposició judicial i el jutge instructor va decretar presó per a set dels investigats i llibertat amb càrrecs pel restant.