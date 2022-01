La Vilavella, a Castelló, ha començat el dia amb les proves encara en la via pública d'un espectacular intent de robatori a una entitat bancària. Al voltant de les 3.20 de la passada matinada, entre dues i tres persones, han enganxat amb un camió ploma el caixer que el banc Santander té a l'exterior de les seves oficines a la localitat i l'han arrencat d'arrel. Encara que no han aconseguit el seu objectiu, perquè la caixa forta del dispositiu ha continuat al seu lloc i en sonar l'alarma, han fugit, per la qual cosa el seu intent d'endur-se els diners ha quedat en res, excepte en l'espectacular muntatge al qual han recorregut per a tractar d'aconseguir-ho.

L'assalt ha estat molt ràpid. Els veïns, que evidentment dormien a aquestes hores, han sentit el soroll i han alertat a la reguarda de guàrdia de la Policia Local, però fins i tot els que viuen més a prop i han tret el cap per a veure què passava, ja només s'han trobat amb l'escena però sense l'autor o autors presents. Havien fugit, tampoc se sap com, de moment. El que sí que està confirmat és que el camió que han utilitzat per a arrencar el caixer també és robat. En concret, l'han sostret d'una empresa situada entre els termes municipals de Nules i la Vilavella, per després abandonar-lo en el lloc dels fets. Aquest dissabte encara hi havia totes les proves de l'atracament al mateix lloc, perquè encara que després de la crida d'avís, immediatament es van personar en la zona agents de la Guàrdia Civil i la Policia Local, calia esperar a l'arribada de la Policia Judicial que s'ha fet càrrec de la recerca. Les primeres hipòtesis apunten al fet que la seva intenció era emportar-se tot el caixer amb el camió, després d'arrencar-lo, per forçar-lo en un altre lloc per a treure els diners, però només han pogut desmuntar l'estructura exterior i no la caixa forta, raó per la qual han abandonat el vehicle i les restes del dispositiu bancari en el mateix lloc.