Els Mossos d'Esquadra van detenir el diumenge 23 de gener un home de 25 anys per 10 robatoris amb força en establiments comercials i en equipaments educatius i culturals de Viladecans, Gavà i Castelldefels entre el novembre i el gener. Sempre actuava de nit, quan els establiments estaven tancats. En concret va robar en dues empreses, cinc escoles, dos restaurants i una biblioteca municipal. El jove acumula 73 antecedents i ara té una prohibició judicial d'entrar en els tres municipis afectats, i també a Begues.

El lladre habitualment forçava un accés no principal, com una finestra o una porta contigua, i robava diners i objectes de valor com mòbils, tauletes o projectors, que després revenia o canviava a peristes per droga.

El detingut va passar a disposició judicial i el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Gavà va decretar la prohibició d'entrar, romandre o residir al partit judicial de Gavà (inclou Gavà, Begues, Castelldefels i Viladecans), municipis on el detingut hauria comés la majoria dels delictes pels quals ha estat detingut en aquesta ocasió, però també en altres.