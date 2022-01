La xemeneia d'una casa situada en el número 11 de l'avinguda Santa Bàrbara de Súria ha cremat aquesta matinada. Els Bombers han rebut una alerta sobre el foc a la una de la matinada i hi han enviat 5 dotacions. No hi ha hagut ferits a causa del foc, únicament hi ha hagut danys materials. Concretament, han cremat tres bigues i part del sostre de l'habitatge.