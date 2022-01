La Policia Nacional ha alliberat una dona que es trobava retinguda per la seva exparella, sobre qui pesava una ordre d'allunyament, en una casa del districte madrileny de Salamanca, on els agents la van trobar a l'interior del bagul d'un llit. Fonts policials consultades per Efe han informat que l'home, de 31 anys, ha sigut detingut com a presumpte autor dels delictes de detenció il·legal, violència de gènere i trencament de mesura cautelar, ja que una resolució judicial li impedia acostar-se i comunicar-se amb la víctima.

Els fets van passar durant la matinada del 28 de gener, quan la mare de la dona va alertar els agents que la seva filla podia estar retinguda per la seva exparella i agressor, una hipòtesi que va confirmar una amiga a qui la víctima havia demanat ajuda a través d'un missatge de mòbil. Quan els agents es van personar al domicili, un soterrani del districte de Salamanca, l'home els va obrir la porta i els va assegurar que no sabia on es trobava la jove, una espanyola de 25 anys, i els va convidar a inspeccionar l'interior. En una primera recerca la Policia no va trobar la dona, però en fer una trucada al seu telèfon mòbil aquest va sonar a l'interior de l'habitatge. Va ser llavors quan van portar a terme una segona inspecció més exhaustiva i van descobrir la dona a l'interior d'un bagul sota el somier i coberta amb diverses peces de roba. Després d'alliberar-la, la Policia va recollir els testimonis de la víctima i va procedir a la detenció de la seva exparella, que té antecedents penals per atemptat contra l'autoritat, desobediència i maltractaments en l'àmbit familiar, i sobre qui pesava una reclamació judicial.