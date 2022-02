Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest diumenge un home que s’havia amagat en un túnel del tren a Martorell. L’home està acusat d’haver abusat sexualment de dues noies, segons ha avançat El Caso i han confirmat fonts dels Mossos d’Esquadra.

La detenció es va fer el diumenge, cap a dos quarts de cinc de la tarda, quan les dues noies van reconèixer, a l’estació de Rodalies l’home que uns dies abans hauria abusat d’elles fent-los uns tocaments. En veure’l, les noies van alertar el 112 i els Mossos d’Esquadra se'n van anar cap a l’estació.

En veure la presència policial l’home va fugir tot saltant a les vies del tren i es va amagar en un túnel proper a l’estació. Tot i que primer li van perdre la pista, sabien que l’home havia d’estar a la zona i es va contactar amb la companyia ferroviària perquè interrompés la circulació de trens per poder localitzar el presumpte agressor i també per no posar la seva vida en perill. El tall ferroviari es va allargar uns 10 minuts, fins que finalment van localitzar l'home amagat en un túnel i el va poder detenir.