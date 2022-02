Els lletrats del Congrés dels Diputats avalen la comissió d’investigació sobre abusos a menors a l’Església proposada per Podem, ERC i Bildu. La Mesa del Congrés decidirà avui si dóna via a la petició. Un cop els serveis jurídics de la cambra baixa espanyola han donat llum verda a la iniciativa, el PSOE podria sumar-s’hi, atès que ahir el portaveu dels socialistes, Hector Gómez, va afirmar que esperaven el resultat d’aquest dictamen per decidir la posició del grup.

Dimecres passat els grups parlamentaris de Podem, ERC i Bildu van registrar una petició per crear una comissió d’investigació sobre les agressions sexuals a la infància i l’adolescència comeses per membres de l’Església catòlica. Era la primera vegada que es registrava una petició en aquesta direcció i els signants demanaven al PSOE que se sumés a la iniciativa per poder-la tirar endavant. Ara, amb l’informe favorable dels lletrats, els socialistes podrien estar més a prop de donar el sí.