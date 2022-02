Segons l’informe tècnic encarregat per l’Ajuntament de Solsona a un arquitecte especialista en estructures, ahir van poder tornar a casa la majoria de veïns desallotjats el dia 23, arran de l’incendi que va afectar un bloc de pisos de la plaça del Camp. Es tracta de les 74 persones que viuen en habitatges contigus a l’edifici malmès i que a primera hora de la tarda d’ahir van ser avisades per part dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Solsona.

La valoració tècnica conclou que els edificis dels números 9 de la plaça del Camp i 3 del passeig del Pare Claret poden recuperar la normalitat, igual que la part davantera del número 11, ja que es considera que l’edifici del número 10 és susceptible de ser rehabilitat i «no s’hi evidencia el risc de caiguda imminent». Amb tot, sí que cal dur a terme treballs d’apuntalament i consolidació per poder utilitzar la terrassa de l’habitatge principal així com l’establiment del número 11. Per tant, a banda del retorn dels veïns, poden reprendre l’activitat tres dels cinc locals de la plaça que van haver de tancar.

Dissabte al matí, representants municipals, encapçalats per l’alcaldessa, Judit Gisbert, es van reunir amb aquests veïns i responsables d’establiments per exposar-los la situació que avui s’ha resolt.

Pel que fa als 23 veïns del bloc d’habitatges incendiat, les decisions es determinaran en funció dels informes que facilitin els propietaris. Paral·lelament, mitjançant la Borsa d’Habitatge de Lloguer s’intenta buscar pisos on puguin viure famílies amb infants que es troben reallotjades en hotels. En el cas d’aquests veïns, del bloc que va patir l’incendi durant la matinada del 23 de gener, els propietaris han encarregat un informe per conèixer l’estat real de l’edifici i prendre les decisions corresponents a partir d’aquell informe. Cal recordar que, en les primeres valoracions que van realitzar els Bombers, es valorava la opció de reparar la part més malmesa o bé enderrocar-la i construir-la de nou.

Activitats pels afectats

D’altra banda, l’Ajuntament de Solsona i els Serveis Socials van agrair ahir la col·laboració de l’Esplai Riallera i l’Agrupament Escolta i Guia Pare Claret, que aquest dissabte es van coordinar per oferir activitats als infants de les famílies allotjades a l’Hotel Gran Sol i alleugerir-los el tràngol que estan passant aquests dies sense poder retornar als seus domicilis. Igualment, el consistori va tornar a agrair l’esforç dels hotels Gran Sol, Crisami i Solsona Centre «per totes les facilitats que han posat des del primer moment en tot aquest episodi» i és que els tres establiments han acollit a tots els afectats que ho han necessitat durant aquests dies