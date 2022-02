Els jutjats de Manresa tenien previst acollir aquest dimarts al matí, el judici contra el propietari d’un pis que segons la PAHC va amenaçar, agredir i fins i tot atropellar intencionadament l’inquilí. L’objectiu, segons denuncia la PAHC era que ell, la seva dona i els seus fills de 3 i 7 anys marxessin del pis, que està situat al carrer Numància de Manresa.

El judici és per un presumpte delicte lleu de lesions per uns fets que presumptament van tenir lloc el 14 de setembre del 2021. Aquell dia, l’inquilí es va trobar sense aigua ni electricitat i quan va baixar a l’habitació de comptadors s’hi va trobar el propietari del pis que li havia tallat els serveis. Aleshores, quan la víctima li va demanar explicacions, el propietari l’hauria començat a empènyer, tirant-lo al terra i també donant-li cops de puny i puntades de peu. Quan la víctima va sortir al carrer, el propietari també ho va fer i amb el cotxe va començar a accelerar fins que finalment li hauria donat un cop a les cames. Posteriorment, l’hauria amenaçat de mort. Segons la PAHC, hi tant un informe mèdic com un gravació dels fets i també un testimoni.

En aquest judici, el propietari està acusat d’un delicte lleu de lesions. La PAHC demanava que se suspengués el judici i que el cas fos tractat com un delicte "greu": "El racisme no és un delicte lleu! La violència immobiliària no és un delicte lleu!", diuen en un comunicat.

Cops a la porta

Més enllà d’aquest episodi, segons la PAHC, l’assetjament del propietari va continuar i el 17 d’octubre, cap a les 4 de la matinada, l’home hauria començat a colpejar repetidament la porta del pis de la víctima, amenaçant-lo d’entrar a casa seva, que no el deixaria descansar i que sempre aniria acompanyat o enviar-hi persones a casa seva. Davant d’aquesta situació, van tornar a portar els fets davant la justícia demanant una ordre d’allunyament.

Segons la família, quan van ocupar aquest pis, era propietat d’una entitat financera, i el denunciat, que viu al pis del davant, es va començar a interessar per l’habitatge i els va arribar a oferir diners perquè marxessin. Posteriorment, però, i sabent que estava ocupat el va comprar al banc i llavors és quan hauria començat l’assetjament.

De fet, abans dels fets denunciats, el 10 de maig del 2021, el denunciat va contractar una empresa de desocupació per intentar fer-los marxar de l’habitatge.