Els Bombers han tornat a estabilitzar l'incendi de Peralada, que afecta una superfície de 22 hectàrees. Ara sobre terreny hi treballen 24 camions dels Bombers, que es concentren a evitar que les flames tornin a revifar. El cap de la Regió d'Emergències de Girona, l'inspector Jordi Martín, explica que encara hi ha "punts dispersos" que poden reviscolar amb la tramuntana. L'incendi ha afectat els termes municipals de Vilabertran, Peralada i Vilatenim i, sobretot, s'ha estès pels marges dels camps. Martín explica que, dins la superfície afectada, les parts que han cremat ho han fet de manera desigual. I ja avança que aquest foc és "un toc d'alerta", davant la sequera que viu el país, i admet que aquest mes de febrer serà "llarg".

Bombers, Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i Mossos d'Esquadra estan desplegats a la zona afectada per l'incendi per frenar l'avanç de les flames i gestionar els problemes de mobilitat que ha provocat el foc. L'incendi s'ha declarat poc abans de dos quarts de dues de la matinada, en una zona a tocar del riu Muga entre Vilabertran i Peralada, i ràpidament s'ha estès empès per la tramuntana.

"Sobretot, ha corregut a través dels marges dels camps", explica el cap de la Regió d'Emergències. A primera hora del matí, els Bombers l'han donat inicialment per estabilitzat, però el vent els ha fet la guitza, ha creat focus secundaris i ha fet revifar les flames. "Ens han agafat un paller i, a partir d'aquí, s'ha tornat a descontrolar", ha explicat l'inspector.

Durant tot el matí, els Bombers han treballat per frenar el foc i evitar que es creïn més focus secundaris (alguns dels quals s'han originat a distàncies de fins a 600 metres). Poc després de dos quarts d'una del migdia, els Bombers han tornat a donar el foc per estabilitzat. Ho fan, però, amb certa mesura, perquè l'inspector també admet que cal ser cauts.

"De fet, les pròximes hores seran clau, perquè el vent no deixarà de bufar", concreta Jordi Martín. Les previsions, explica el cap de la Regió d'Emergències, diuen que la tramuntana continuarà tant avui com demà, "i això fa que ens pugui tornar a fer la guitza", admet.

Pas viari alternatiu, via tallada

El cap de la Regió d'Emergències concreta que, dins la superfície afectada per l'incendi, l'afectació a la vegetació ha estat "petita". En aquest perímetre, el foc ha cremat de manera desigual, també per la distància entre focus secundaris. A més, Jordi Martín concreta que "molts camps estan llaurats" i que, a l'hora d'afectar bosc de ribera i canyissars, les flames "cremaven lentament".

El foc de Peralada no ha afectat cap edificació, però sí un paller, un femer i una pila de fustes situades al costat d'un mas. Les flames, però, sí que han obligat a evacuar un veí d'un dels masos de la zona (que tenia símptomes d'intoxicació per inhalació de fum).

La principal afectació ha admès el cap de la Regió d'Emergències, ha estat a la mobilitat. Perquè ha calgut tallar la carretera N-260 entre Figueres i Vilajuïga i també la circulació de trens fins a Portbou.

Jordi Martín ha explicat, però, que els Mossos d'Esquadra han fet un pas alternatiu a través de carreteres locals, cosa que ha permès que el trànsit "circulés gradualment". I que Adif, per la seva banda, ha habilitat autobusos alternatius per cobrir el recorregut ferroviari, un servei que "amb el restabliment de la circulació , s'anirà normalitzant".

"Toc d'alerta" i "febrer llarg"

De moment, es desconeix quina ha estat la causa que ha originat l'incendi. Els Agents Rurals estan desplegats sobre terreny, a la zona on s'han iniciat les flames, per intentar determinar-ne l'origen (i veure si el foc ha estat fortuït, fruit d'una negligència o bé intencionat).

A hores d'ara, sobre terreny els Bombers hi tenen 24 vehicles d'aigua i 21 més de comandament. La força amb què bufa la tramuntana impedeix que els mitjans aeris s'enlairin per participar en les tasques d'extinció.

El cap de la Regió d'Emergències ha dit que aquest incendi és "un toc d'alerta" davant la situació de sequera que viu el país. "Creiem que serà un febrer llarg, no només pels episodis de vent, sinó també per la sequera; per això, fem una crida a la prudència de la població", ha dit l'inspector Jordi Martín. No només a l'Empordà, sinó a totes les zones de Catalunya que es troben en risc d'incendi forestal (i especialment, als Pirineus).