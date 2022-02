El primer denunciant del cas d'abusos de l'abadia de Montserrat, Miguel Hurtado, ha assegurat que és un dia "molt important" perquè per primera vegada s'ha debatut en el Congrés com realitzar una investigació oficial sobre els abusos a l'Església, però ha demanat que la dugui a terme una "comissió independent" formada per experts perquè "aflori l'iceberg de la pederàstia clerical".

"Permet quantificar el problema, aflora l'iceberg de la pederàstia clerical a la llum, quants pederastes hi ha a Espanya, quants bisbes encobridors, quantes víctimes, això una comissió d'investigació del Congrés no ho aconseguirà, una comissió de la veritat sí", ha precisat Hurtado en declaracions als mitjans, aquest dimarts, davant el Congrés dels Diputats.

Hurtado va ha publicat aquest dilluns una petició a través de la plataforma Change.org que demana la creació d'una Comissió de la Veritat formada per experts independents que investigui a Espanya els abusos sexuals comeses per membres del clergat a l'Església espanyola. Més de 54.000 ciutadans han signat la petició en 24 hores.

Admesa a tràmit la petició de Podemos, Bildu i ERC

El primer denunciant de Montserrat llança aquesta proposta coincidint amb la petició llançada per Podemos, Bildu i ERC per a la creació d'una comissió d'investigació de la pederàstia a l'Església espanyola en el Congrés, que ha estat admesa a tràmit aquest dimarts per la Mesa del Congrés, amb el vot en contra del PP i Vox. El següent pas serà que la Junta de Portaveus, per majoria, posi data al seu debat en sessió plenària.

Per a Hurtado, la fórmula idònia per a Espanya seria una "comissió de la veritat", és a dir, "una comissió independent que es dedica exclusivament a recaptar el testimoniatge de les víctimes, a interrogar a testimonis, a mirar amb detall casos sagnants en audiències públiques i, al final, fa un informe i el lliura al Congrés".

Aquesta comissió hauria de tenir, a parer seu, amplis poders de recerca per a cridar a testimonis, demanar documentació, i no estaria integrada per polítics, sinó per "jutges retirats, experts en dret internacional o experts en psicologia i sociologia", entre altres.

També considera que una opció efectiva seria que Espanya demanés assessorament a organismes internacionals de drets humans com a Nacions Unides, perquè tingui "legitimitat i credibilitat".

Al seu judici, la qual cosa "no es pot consentir" és "que l'Església s'investigui a si mateixa". "La Conferència Episcopal Espanyola no ha de prendre el lideratge de res, el que ha de fer és col·laborar plenament, deixar d'obstruir i d'ocultar arxius canònics", ha afegit.

Descomptar les indemnitzacions de l'IRPF

Igualment, creu que l'Església és la que ha de pagar les indemnitzacions a les víctimes perquè no poden "pretendre que la factura de la pederàstia eclesial la paguin els ciutadans"; i proposa que l'Estat li ho descompti a l'Església dels fons recaptats a través de l'IRPF.

"Reben centenars de milions d'euros de l'IRPF, la qual cosa l'Estat podria fer perfectament és descomptar-los tot el que té a veure amb la recerca dels casos de pederàstia o amb la indemnització de les víctimes", ha suggerit.

Sobre la decisió de la Fiscalia General de l'Estat (FGE) que ha ordenat als 17 fiscals superiors de tota Espanya que li remetin tots els procediments penals sobre casos d'abusos sexuals a menors en institucions religioses per a la seva recopilació en un termini de deu dies, Hurtado considera que "és més del mateix". Segons ha dit, el "problema" és que l'exministra de Justícia i fiscal general de l'Estat, Dolores Delgado, "sap que el 99,9% dels casos pederàstia estan prescrits". En lloc d'això, Hurtado opina que "els que hauria de fer el Govern és aprovar d'una puñetera vegada la imprescriptibilitat de la pederàstia".

Una reforma del Codi Civil

Almenys, demana que es reformi el Codi Civil per a "que la prescripció de danys i perjudicis sigui imprescriptible", la qual cosa permetria que una víctima d'abusos sexuals a l'Església pugui denunciar la institució exigint una indemnització econòmica en els tribunals per les seqüeles.

Sobre la crida anunciada pel president del Govern, Pedro Sánchez, a Alejandro Palomas, Hurtado ha indicat que amb ell no s'ha posat en contacte ni Sánchez ni cap partit polític. No obstant això, ha puntualitzat que no és tan important amb qui es reuneixi sinó que els polítics escoltin "el clam" de les víctimes.

"L'important és que el procés de consulta sigui molt obert, participatiu, perquè tots els col·lectius de víctimes puguin explicar la seva experiència i fer propostes constructives. No crec que sigui tan rellevant que sigui jo o un altre qui es reuneixi amb el president del Govern", ha matisat.