Un acusat s’enfronta a 10 anys de presó per una presumpta violació que va tenir lloc a Moià, el 27 d’abril del 2019. Segons el relat de conclusions provisionals de fiscalia, després d’una festa que va tenir lloc a la masia El Molí Nou de Moià, víctima i processat van anar a una furgoneta on van mantenir relacions sexuals, que inicialment van ser consentides. Posteriorment, però, l’acusat va penetrar analment la víctima, malgrat la negativa d’aquesta última que manifestant-li a crits, i de forma reiterada, la seva negativa a continuar amb les relacions i demanant-li que parés. Tot i això, ell va continuar.

Com a conseqüència dels fets, la víctima va patir lesions físiques i també seqüeles psicològiques. Per aquests fets, la fiscalia demana una condemna de 10 anys de presó per al processat i la prohibició d’acostar-se a menys de 500 metres de la víctima o a qualsevol lloc freqüentat per ella durant un període de 10 anys superior al de la condemna a presó. També demana que a l’acusat se li imposi una condemna de vuit anys de llibertat vigilada.

D’altra banda, el fiscal demana que l’acusat indemnitzi la víctima amb 350 euros per les lesions i amb 15.000 euros pels danys morals que ha patit.

El judici està previst que se celebri dilluns de la setmana que ve a l’Audiència de Barcelona.