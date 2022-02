Un tret disparat des de llarga distància, obra d’un franctirador, seria el que hauria causat la mort del veí d’Oliana que la setmana passada va ser trobat sense vida en una zona boscosa del municipi de la Baronia de Rialb (la Noguera), segons publicava ahir el diari Segre.

Segons aquest rotatiu, el tret hauria sortit des d’un rifle situat a una certa distància i hauria impactat al pit de la víctima, Joan Ramon Coromina. Tot i que no es descarta cap hipòtesi sobre els motius de l’assassinat, aquest fet, segons informava el mateix diari, fa que agafi força la hipòtesi d’un crim per venjança, que podria estar relacionada amb els negocis de la víctima. Coromina era un home de negocis que movia molts diners i es dedicava a la compravenda de finques i immobles a la zona.

Va ser un operari que treballava per a la víctima qui va trobar el cadàver d’aquest home de 61 anys. Ja en un primer moment es va saber que la mort li havia causat un tret. Després de ser alertats, els Mossos d’Esquadra es van desplaçar al lloc dels fets, una zona boscosa propera a la masia del Reu, a Gualter. També hi van anar efectius del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), que només van poder certificar la mort de la víctima. Agents de l’Àrea d’Investigació Criminal (AIC) dels mossos s’han fet càrrec de la investigació d’aquest crim, sense que de moment encara s’hagi fet cap detenció relacionada amb el cas segons van explicar ahir els Mossos d’Esquadra que no van fer cap pronunciament sobre les informacions publicades pel rotatiu lleidatà. El jutjat de Solsona es va fer càrrec de la investigació del cas que es troba sota secret de sumari.