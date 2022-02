Les baixes humitats d’aquests dies i la sequera acumulada dels últims mesos fan que als boscos hi hagi un risc alt d’incendi i que a les comarques de la Cerdanya, el Berguedà, el Solsonès i l’Alt Urgell, els Agents Rurals ahir s’activés el pla Alfa en nivell 2 sobre 3, una situació que es repetirà avui.

El cap dels Agents Rurals a la Catalunya Central, Jaume Torralba, explica que aquest nivell 2 significa que els efectius del cos es dediquen de manera prioritària a la vigilància de qualsevol incendi o columna de fum i també demanen que s’estigui alerta perquè els mitjans d’extinció puguin actuar.

El mateix Torralba i el sotsinspector dels Bombers de la Generalitat Asier Larrañaga coincideixen en què la situació actual no és extraordinària però que el risc elevat d’aquests dies tampoc és habitual de cada any.

Pel que fa a les causes d’aquest risc elevat, coincideixen en assenyalar la sequera acumulada perquè «ara portem 60 dies sense precipitació», recorda, Larrañaga, que afegeix que aquestes pluges es van produir quan ja es venia d’un període anterior amb sequera acumulada.

Torralba també remarca que aquests dies hi ha molt poca humitat i que les gelades provocades per les baixes temperatures tampoc ajuden perquè acaben assecant la vegetació i deixant més combustible al bosc.

Un altre exemple d’aquest risc elevat d’incendi és que ahir es van suspendre gairebé 18.000 cremes de restes vegetals que habitualment es poden fer fins el 15 de març sense necessitat d’una autorització específica i només cal comunicar-les a l’administració.

De fet, d’aquestes cremes, Torralba diu que «les restes vegetals hi ha anys que fan molt fum i costen de cremar i aquest any, el foc córrer molt de pressa». A més, Larrañaga recorda que en «qualsevol moment es poden descontrolar» i que han hagut de fer diverses sortides per aquest motiu. Afegeix que tot apunta que la situació es mantindrà almenys les dues properes setmanes ja que les previsions no indiquen que hi hagi d’haver precipitacions.

Dos incendis a la Cerdanya

Ahir es van produir dos incendis a la Cerdanya. El primer va tenir lloc a Puigcerdà, cap a tres quarts d’una, on van cremar unes bales de palla i el foc va acabar afectant unes quatre hectàrees. Es van activar sis unitats terrestres i l’helicòpter bombarder. El segon va ser a Bolvir on van cremar unes 2 hectàrees de vegetació i també es va activar l’helicòpter, a més de 4 unitats terrestres.