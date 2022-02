La Fiscalia demana un any i mig de presó i una multa de 360 euros per a un jove de la Seu d'Urgell a qui acusa d'haver agredit dos agents dels Mossos d'Esquadra durant un tall de carretera a l'N-260 amb motiu de la vaga general del 21 de febrer de 2019. La Fiscalia demana que se'l condemni per atemptat als agents de l'autoritat i lesions lleus mentre que la defensa sol·licita d'absolució. El jove, Pol Vidal, ha estat jutjat aquest dijous al penal 2 de Lleida i ha estat acompanyat a l'entrada dels jutjat per una cinquantena de persones convocades per Alerta Solidària per donar-li suport. Vidal ha negat els fets.

Segons han declarat els agents, el jove va propinar un cop de puny al casc d'un d'ells i posteriorment va agafar per l'armilla l'altre agent, fent-lo caure al terra, i propinant-li dos cops, un al casc mentre queia i l'altre al tòrax quan ja era a terra. El noi nega aquestes acusacions i diu que ell era assegut al terra amb altra gent fins que el van treure del lloc quatre agents, agafant-lo cadascun d'ells per cada extremitat. Tres testimonis diuen que no van veure l'acusat agredint els agents Al judici també han declarat tres persones que van participar al tall de carretera i tots tres han declarat que no van veure cap acció que causés rebombori ni tampoc que l'acusat agredís cap agent. A la vista també s'ha visionat un vídeo del moment en què els Mossos enretiraven els concentrats de la carretera que, segons la Fiscal, "ni confirma ni desmenteix els fets denunciats". Tot i que inicialment hi havia 7 persones investigades per aquests fets, el jutjat d'instrucció de la Seu va arxivar la causa contra 6 d'elles i va mantenir l'acusació només contra Vidal. Des de la Plataforma de suport als encausats van assegurar aleshores que cap d'ells havia estat identificat ni detingut durant la jornada de vagada del 21 de febrer del 2019. Tots ells són històrics activistes dels moviments socials de la ciutat.