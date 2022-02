La Policia Nacional ha detingut un home que treballava com a vigilant de seguretat en estacions de tren sense estar habilitat per fer-ho. Aquesta no és la primera detenció de l’home, que ja va ser arrestat el 2020, en plena pandèmia, quan va ser contractat per l’Hospital de Sant Joan de Déu de Martorell, on es va fer passar per metge i va arribar a signar una defunció. Abans de l’hospital de Martorell, l’home, de 23 anys, també havia estat contractat com a sanitari per una clínica de Barcelona.

La investigació que ha portat a la detenció actual va començar quan els agents van veure un home treballant en una estació de tren i van recordar que l'havien detingut un any abans per falsificar una targeta TIP professional. Tot i tenir el nom i el pentinat canviat, el van reconèixer i el van identificar. Li van intervenir també un carnet professional de vigilant de seguretat falsificat. La contractació però era legal. Els agents van fer diverses gestions i van esbrinar que el mateix home havia estat arrestat un any abans fins en dues ocasions per fer-se passar per metge neurocirurgià i infermer. Va ingressar a presó per aquests fets. La darrera detenció es va produir al gener i la va efectuar la Brigada provincial de seguretat i protecció, departament encarregat de l'habilitació de tot el personal de seguretat privada. La Policia ha recordat que per ser vigilant de seguretat és necessari superar unes proves que acreditin els coneixements i la capacitació necessaris per a l’exercici de les funcions concretes o bé disposar d'un certificat de professionalitat expedit pels serveis oficials d'ocupació.