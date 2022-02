L’incendi de la campana extractora d’una cuina de Cabrianes ha mobilitzat aquest migdia cinc dotacions de bombers i la Policia Local de Sallent. L’alerta per l’incendi s’ha produït poc abans de dos quarts d’una i la mateixa policia local ha fet una primera extinció del foc amb un extintor fins que hi han arribat els Bombers, segons han explicat fonts del mateix cos. Segons les primeres informacions no hi ha hagut danys personals.